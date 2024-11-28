النشرة:بدء فرز الأصوات بإنتخابات المعلمين بالنبطية وتقدم "التوافق النقابي"

لفت مراسل "النشرة" في النبطية، إلى أنّ "إنتخابات معلمي القطاع الخاص في النبطية انتهت، وبدأت عمليّات فرز الأصوات لإختيار مجلس نقابة جديد لمعلمي القطاع الخاص في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "الإنتخابات كانت قد بدأت صباحاً في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية، باقتراع 615 مقترعاً من أصل 912 ممّن يحقّ لهم الإقتراع ومسجّلين على لوائح الشطب، وتبيّن أنّ لائحة "التوافق النقابي" هي الّتي اكتسحت مع بدء فرز النتائج بمقابل لائحة "نقابتي" غير المكتملة برئاسة نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​نعمة محفوض​"، منوّهاً إلى أنّ "مراقبي الإنتخابات انتشروا داخل القاعة مع مواكبة من عناصر قوى الأمن الداخلي".

من جهته، أشار رئيس فرع النبطية في نقابة معلمي القطاع الخاص الدكتور بلال زين الدين، إلى أنّ "الأجواء تميل إلى اكتساح لائحة "التوافق النقابي" المدعومة من "حركة أمل" و"حزب الله" و"تيار المستقبل" و"تيار المردة" وحزب "القوات اللبنانية" في كلّ المناطق اللبنانية مع استثناءات قليلة، ومن الممكن أن يخترق اللائحة محفوض فقط، لأنّ في النبطية هناك معلمون شطبوا اسماً من "التوافق النقابي" ووضعوا مكانه محفوض، وهناك احتمال هذا الخرق فقط "، مشدّداً على أنّ "الأجواء كانت منذ الصباح جيّدة وممتازة، ونحن كنّا نراقب من بعيد، ولم تقع إي اشكالات وكلّ الإحتمالات بنجاح لائحة "التوافق النقابي" في النبطية بكامل أعضائها مع تسجيل خرق بسيط لصالح محفوض"، موضحاً أنّ "اللائحتين كان لهما مندوبين على صناديق الإقتراع وجرت العملية الإنتخابية في أجواء ديمقراطيّة وبحماية من عناصر قوى الأمن الداخلي في سرية درك النبطية".