النشرة: اعتصام لاهالي الفاكهة احتجاجا على قرار مجلس الشورى بعدم حل البلدية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن عددا من اهالي بلدة الفاكهة في البقاع الشمالي، نفذوا اعتصاما امام مبنى البلدية تخلله قطع طريق الدولية وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وقوى الأمن الداخلي احتجاجا على عدم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بحل البلدية من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق.

وألقيت كلمات خلال الاعتصام تناشد المشنوق ورئيس الحكومة سعد الحريري تنفيذ القرار بحل البلدية لان المجلس اصبح من لون واحد ولا يمثل كافة الأهالي ويوجد تزوير ومخالفات في الانتخابات.

بدوره اعتبر رئيسالبلدية الحالي نصري محي الدين قال ان قرار مجلس شورى الدولة مسيس ومجحف بحق البلدة لهذه الأسباب وزير الداخلية اوقف قرار مجلس شورى الدولة.