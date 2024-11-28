الجمهورية: التيار الوطني الحر يعتزم إجراء تعديل وزاري يطاول بعض وزرائه

علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر موثوقة أنّ "فكرة مطروحة في أوساط "التيار الوطني الحر" تتمحور حول إمكان إجراء تعديل وزاري يطاول بعضَ الوزراء المحسوبين على التيار".

وفيما سبقَ للنائب آلان عون أن تحدّث قبل أيام عن احتمال إجراء تعديل وزاري جزئي بين وزراء التيار، فإنّ مصادر في التيار أكّدت بدورها وجود هذه الفكرة "إلا أنّها ليست ناضجة حتى الآن".

وإذ لفتت هذه المصادر الى "وجود بعض التفاصيل والخلفيات الدافعة الى هذا التعديل"، إلا أنّها أوضحت أنه "حتى الآن لا شيء محسوم، لكن هناك فكرة ما زالت قيد الدرس ويمكن ان تنضج ويمكن لا، فلنترُك الامور الى اوقاتها".

وأشارت الى أنّ "الدافع الاساس الى هذه الفكرة هو انّها قد تنسجم مع السعي الى تفعيل إنتاجية الحكومة، وإذا كانت هذه الفكرة تصبّ في خدمة التفعيل فمِن الطبيعي ان يُصار الى اتّخاذها بلا تردّد"، لكنّ المصادر نفسَها تحدّثت عمّا سمَّتها "تفاصيل أُخرى" تُعتبر دافعاً إلى اقتراح التعديل الوزاري الذي يطاول وزراء التيار وفضَّلت عدم الدخول في تفصيلها أو تحديد أسماء الوزراء المرشّحين للاستبدال.

إلا أنّ مصادر أُخرى رجّحت "أن يكون النقاش الجاري في أوساط التيار والتحفّظات عن أداء الوزراء واعتبار انّهم لم يكونوا في مستوى الطموحات، هو من بين الاسباب الدافعة الى هذه الخطوة".