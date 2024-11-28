بو صعب: لن نسمح بوضع خطوط حمراء للجيش في حربه ضد الارهاب

أكد الوزير السابق ​الياس بو صعب​، ان "التيار الوطني الحر لن يسمح بوضع خطوط حمراء للجيش في حربه ضد الأرهاب، فالتيار ولد من رحم هذا الجيش، ونحن سنكون المدافع الأول عن الجيش ضد أي جهة تتعرض له"، مشيرا الى ان "الجيش دفع ثمنا كبيرا ضد ​الارهاب​ من جرحى وشهداء ومخطوفين"، مستغربا الأصوات الداخلية التي ارتفعت ضد الجيش بعد عملية مخيمات عرسال.

ولفت بو صعب في حديث إذاعي، الى ان "الثقة ب​الجيش اللبناني​ وبقائده مطلقة"، مؤكدا ان "القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الرئيس ​ميشال عون​ هو مختلف كما ان قائد الجيش العماد ​جوزيف عون​ يختلف عن غيره، ولن يسكتا عن استهداف الجيش"، وطالب بو صعب القوى السياسية التي تتبع هذا الأسلوب مع الجيش بالتراجع، داعيا "الى وقوف جميع اللبنانيين بقواهم السياسية والشعبية خلف الجيش وقيادته"، واشار الى اننا "شهدنا في السابق نتيجة وضع بعض القوى السياسية الخطوط الحمر امام الجيش ما ادى الى خطف جنودنا ودخول الارهاب والتفجيرات الى ساحاتنا وشوارعنا"، مذكرا بأن "مصلحة الجميع اليوم حماية أنفسهم من الارهابيين ومصلحة لبنان ان يكون محصنا من الارهاب"، ورأى ان "ما يحصل في جرود عرسال خطير جدا في هذه المرحلة لأن الارهاب الذي يخسر في كل مكان قد يحاول خرق ساحتنا الداخلية لتفجير لبنان".

وهنأ بو صعب من جهة أخرى نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود بالفوز، معتبرا ان " النتيجة جاءت على هذا النحو بسبب الانفتاح الحاصل بين جميع الأفرقاء لأن عمل النقابة ليس احتكارا لأي جهة".