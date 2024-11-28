حمادة: زيارة طلاب الكلية الحربية إلى معلم مليتا السياحي خطأ كبير

أشار وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​ في حديث صحفي الى إنّ "زيارة طلاب الكلّية الحربية في لبنان إلى معلم مليتا السياحي في الجنوب والتابع لحزب الله كانت خطأً كبيراً ولو حاوَلوا تغليفها بأنّها زيارة لمتحف، وقد قلتُ بصراحة لزميلي وزير الدفاع يعقوب الصراف على هامش جلسة مجلس الوزراء: ماذا لو دعاك حزبٌ آخر الى زيارة مخيّماته ولو الكشفية؟".

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