لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنّ "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تناقلت خبراً عن والد قتل ابنه أثناء اطلاق الرصاص إيتهاجاً"، مشيرةً إلى أن ّ"بعد المتابعة مع غرف العمليّات، تبيّن أنّه لم يرد إدعاء أو شكوى، كما لا يوجد معطيات وتحقيق في ما خصّ الموضوع لدى قطعات قوى الأمن".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: لم يرد إدعاء أو شكوى بموضوع قتل والد لإبنه برصاص الإبتهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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