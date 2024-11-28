أسود ممثلا الصراف: على السلطة ان تستعيد دورها في دعم الجيش

اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود، ان "الهجمات الارهابية الشرسة على لبنان والتي نشهدها منذ سنوات ما هي إلا أدلة على رغبة البعض في تغيير وجهه وهويته ودوره ليتلائم مع افكار اخرى ضربت عميقا في الدول المجاورة، مستفيدة من ضعف العناصر التي تشكل بوتقة صهر للمواطنين"، مشيرا الى ان "محاولات طمس الهوية الخاصة لكل دولة من دول الجوار واعادة صياغتها في اطار ديني ضيق الافق ومناقض لمبادئ الحداثة هي خطر كبير على لبنان وعلى كيانه المنفتح والتعددي وعلى مؤسساته واهمها واولها مؤسسة ​الجيش اللبناني​ التي شكلت على العكس نموذجا جامعا في زمن الحروب والانشقاقات السياسية والمذهبية والطائفية، وشكلت اكثر فاكثر وبشكل واضح نموذجا محصنا قادرا على المقاومة والصمود والمبادرة في زمن التعديات على قدسية لبنان وسيادته ووحدته وسلامة شعبه".



ولفت اسود في كلمته خلال محاضرة في دار العناية في الصالحية شرق مدينة صيدا، في قاعة المطران سليم غزال، ممثلا وزير الدفاع يعقوب الصراف، نظمتها مؤسسة "لابورا" وذلك ضمن سلسلة محاضرات تقيمها في مختلف المناطق بهدف تسليط الضوء على اهمية الانخراط في السلك العسكري، الى اننا "امام هذا الامر لا بد من التأكيد بأن موضوعنا يتصل بالمستقبل وبديمومة المؤسسة العسكرية وقوتها وترابطها مع شباب لبنان، المسيحيون منهم تحديدا، وذلك لضرورة انخراطهم واقتناعهم الوطني بها".

واضاف أسود ان "ترابط المؤسسة مع ناسها وانخراطهم في هيكليتها يشكل اولى الدعائم والعامل المحصن لها اذ هو قائم على بشرها وقدراتهم وتطور عملهم العسكري، ولكن هذا وحده لا يكفي فالامر ليس بهذه البساطة لأن الانخراط في المؤسسة العسكرية مع ما تحمله من تضحيات واثمان ليس بهذه السهولة في هذه الظروف المادية والصعبة التي يمر بها لبنان"، مشددا على ان "المؤسسة اليوم باتت في اختلال مرده امور عديدة، اولها التأثير السياسي وثانيها الاشتباك الطائفي والمذهبي وثالثه انعدام الرغبة لدى الشباب اللبناني في الدخول في سلك عسكري صعب خطر يحمل في طياته متاعب ومردوده لا يتلائم مع الحاجات المادية للفرد اللبناني. لهذا اضحت المؤسسة جامعة للفقراء وللذين اقفلت الأبواب في وجههم وهذا من اخطر ما يصيب المؤسسة وهو ركن تهديمي للعقيدة وللقناعة الوطنية. وان ابرز التحديات التي تواجه لبنان منذ استقلاله وحتى اليوم هو غياب الدعم للمؤسسة الوحيدة القادرة على جمع اللبنانيين وتوحيدهم وغياب الاستراتيجية الوطنية وخطط التطوع والاندماج".

ودعا السلطة السياسية الى "ان تستعيد دورها في دعم الجيش بدلا من حصاره في تمويله، وخنق انفاسه في تطوير حياة العسكريين بدلا من ابقاء الغبن والعوز والضيق بهم لأن المؤسسة اساس الوطن. يجب اسقاط اللاءات جميعها لا ثقة ولا رغبة ولا اقتناع ولا حوافز ولهذا على الحكومة بكافة شرائحها ورغم انقسامها الافقي والعامودي دعم المؤسسة والمبادرة مصحوبة بدعم سياسي ومالي واضح الى الغاء اللاءات عبر تنشئة وطنية سليمة تصهر العناصر، تذيب الفروقات، تنمي فيهم روح الاقدام والعطاء وتقوي ثقة الفرد بمؤسساتها ومستقبله فيها".

وفي ختام المحاضرة أعلن مدير القطاع العام والتوجيه في "لابورا" جرجس سمعان، عن شغور وظائف في وزارتي الخارجية والمالية، داعيا الراغبين الى تقديم طلباتهم في مهل محددة.