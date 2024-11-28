نقلت قناة الـ"LBCI"، عن النقيب السابق للعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ردّه على رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، قائلاً أنّ "زمن هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلمين هو زمن العمل النقابي الشريف في ظلّ الغوغائيّة السياسيّة الشعبويّة الّتي تعملون بها".
وكان باسيل قد بارك لمرشح "التيار الوطني الحر"، نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود ولكامل اللائحة فوزهم لصالح كل المعلّمين، ولإنتهاء زمن الغوغائية في النقابة.
كانت هذه تفاصيل خبر محفوض ردا على باسيل:زمن النقابة هو زمن العمل الشريف بظل الغوغائية السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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