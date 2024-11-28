محفوض ردا على باسيل:زمن النقابة هو زمن العمل الشريف بظل الغوغائية السياسية

نقلت قناة الـ"LBCI"، عن النقيب السابق للعلمين في المدارس الخاصة ​نعمة محفوض​، ردّه على رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، قائلاً أنّ "زمن ​هيئة التنسيق النقابية​ و​نقابة المعلمين​ هو زمن ​العمل النقابي​ الشريف في ظلّ الغوغائيّة السياسيّة الشعبويّة الّتي تعملون بها".

وكان باسيل قد بارك لمرشح "التيار الوطني الحر"، نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود ولكامل اللائحة فوزهم لصالح كل المعلّمين، ولإنتهاء زمن الغوغائية في النقابة.