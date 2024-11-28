شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: شعب مصر بات أكثر وعيا وإدراكا لما يروج له أعداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحملات المتواصلة من قبل جماعة الإخوان تهدف إلى نشر الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية وإثارة الفوضى بين المواطنين.

وأكد عبد العزيز في تصريح له أن الجماعة تستخدم وسائل الإعلام المشبوهة ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق، وذلك في محاولة لزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وفي القيادة السياسية، وأضاف أن هذه المحاولات تأتي في وقت حساس تمر به البلاد، حيث تسعى الجماعة إلى استغلال الأزمات الاقتصادية والظروف الصعبة لتأجيج مشاعر القلق وعدم الاستقرار.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة تتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة هذه الحملات الإعلامية التي تروج للأكاذيب وتدعو للفتنة، وأوضح أن الشعب المصري بات أكثر وعيًا وادراكًا لما يروج له أعداء الوطن، وأنه لا مكان لهذه المحاولات في ظل تكاتف الشعب مع القيادة السياسية في مواجهة التحديات.

وأشار عبد العزيز إلى أن حزب الإصلاح والنهضة يواصل جهوده لتوعية المواطنين بخطورة هذه الشائعات وكيفية التصدي لها، من خلال نشر الوعي والحقائق وتوضيح المخاطر التي قد تنتج عن هذه الأكاذيب. وأضاف أن الحزب يدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار، ويشدد على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة كل محاولات الهدم التي تسعى إلى تعطيل مسيرة التنمية والتقدم.