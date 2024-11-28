شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة المصرية تعزز جهودها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - تبذل الدولة المصرية جهودًا متواصلة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال عدة برامج ومبادرات تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وجاءت أبرز الجهود التي تبذلها الدولة كالتالي :



• برنامج تكافل وكرامة: يعد من أبرز البرامج الاجتماعية التي تستهدف توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة، خاصة للأسر التي تعاني من البطالة أو العجز الصحي، بهدف تحسين مستوى دخلهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.



• دعم الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية: تقديم مساعدات استثنائية للأسر التي تأثرت بشكل كبير من الأزمات الاقتصادية والتحديات العالمية، بما في ذلك الدعم خلال الأزمات الصحية مثل جائحة كورونا.



• التأمينات الاجتماعية: تحديث نظام التأمينات الاجتماعية لتوسيع نطاق المستفيدين وتوفير ضمانات صحية ومعاشات شهرية للمسنين وأصحاب الهمم.

• مبادرة حياة كريمة: تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الإسكان اللائق، الرعاية الصحية، التعليم، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية.



• برنامج الدعم الغذائي: زيادة قيمة الدعم التمويني المقدم للأسر الفقيرة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال البطاقات التموينية.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين مستوى الحياة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة الفئات التي تعاني من التهميش والفقر. كما أشار المسؤولون إلى أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تُعتبر الحماية الاجتماعية أداة أساسية لضمان التقدم والرفاهية لجميع المواطنين.