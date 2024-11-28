شكرا لقرائتكم خبر عن دعم وتمكين الشباب على رأس أولويات التحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى على دعم وتمكين الشباب، وذلك من خلال خلق بيئة محفزة لهم على المشاركة السياسية والمجتمعية فضلا عن توفير فرص عمل مناسبة تحقق لهم التمكين الاقتصادي، ليكون لهم دور فاعل في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

وساهم التحالف الوطن للعمل الأهلي التنموي، في تشجيع الشباب على الحصول على قروض ومنح لتمويل مشاريعهم، هذا إلى جانب تقديم الدعم المادي المباشر للأسر المحتاجة، وزيادة فرص العمل للشباب، كما بث فيهم روح العمل الأهلى والمشاركة من أجل حياة أفضل للمواطنين فنجد أغلب المتطوعين فى التحالف الوطني من فئة الشباب يعملون على قدم وساق من أجل تقديم الدعم للأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى ولكافة الفئات العمرية.

كما أطلق التحالف الوطني عدد من برامج التوعية والتثقيف، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك إشراك الشباب في عملية التنمية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتقديم الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة في محاولة جادة لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب المصري، حيث أطلق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف المجالات، مثل ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والمهارات الحياتية، بهدف تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم.

كما حرص التحالف الوطني على تكثيف جهوده وفقا لإحصائيات دقيقة أعدها التحالف الوطني للوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الخدمات والدعم المطلوب، خاصة بعد أن اجتمعت مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة ليتعاونوا على تقديم الدعم للأكثر احتياجا ليشمل كافة المحافظات والأسر الأولى بالرعاية بشكل منظم ودقيق.



