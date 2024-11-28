شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر أول الداعمين لفلسطين وتبذل جهودا مكثفة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وأن الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة استطاعت أن تجري اتصالات مكثفة مع أطراف دولية عديدة وتحريك المجتمع الدولي إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة وقف آلية الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح القطامى، أن الجهود المكثفة لمصر تجاه القضية الفلسطينية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منعت تصفية القضية ووضعتها فى بؤرة اهتمامات العالم، مؤكدا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى بمثابة محاولة لإبادة الفلسطينيين بعد أن وقف المجتمع الدولى صامتاً ومتفرجاً وعاجزاً لوقف هذه الاعتداءات والمجازر، مشيدا بموقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة، في الوقت الذي لم ولن تتهاون الدولة المصرية فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.

وأشار القطامي إلى أن الدولة المصرية حريصة طوال الوقت على المطالبة بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية، وأن حسم الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وأكد النائب على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور أكثر فاعلية بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة، بممارسة كل الضغوط على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاتجاه نحو حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.