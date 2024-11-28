شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وفقدان نحو 39 شخصًا إثر انهيارات أرضية وفيضانات في أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة أوغندا.. الانهيارات الأرضية تدمر ست قرى وتودي بحياة 13 شخصًا وفاة 7 أشخاص بانهيار أرضي في إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأوغندية اليوم الخميس، مقتل تسعة أشخاص وفقدان 30 آخرين، عقب انهيارات أرضية في محافظة بولامبولي شرق البلاد.وأوضح مساعد المدير الإداري لمحافظة بولامبولي رمضان توالا، أن الانهيارات الأرضية اجتاحت ثلاث محافظات فرعية وطمرت نحو 40 منزلًا، مضيفًا أن الانهيارات الأرضية ناتجة عن هطول أمطار غزيرة في هذه المنطقة الجبلية.