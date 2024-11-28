رئيس بلدية دير ميماس: قريتنا منشود لها بوطنيتها والجيش الإسرائيلي دخل إلى أطرافها فقط

أكّد رئيس بلديّة دير ميماس جورج نكد، أنّ "إسرائيل لا تفرّق بين دين وآخر ولا تحترم أحدًا"، موضحًا أنّ "الجيش الإسرائيلي يَعتبر أنّه دخل القرية، لكنّه في الحقيقة دخل إلى أطرافها وليس إلى داخلها".

ولفت، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "نحو 150 عائلة نزحت في بداية الحرب"، مشدّدًا على أنّ "قريتنا منشود لها بوطنيّتها، وليس صحيحًا ما يُعتبر عن أنّ دير ميماس متعاطفة مع إسرائيل لأنّها مسيحيّة".