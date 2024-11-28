المطران معوض التقى القنصل الفرنسي: لانتخاب رئيس بأقرب وقت ممكن لضمان استقرار لبنان

التقى راعي أبرشيّة زحلة المارونيّة المطران ​جوزف معوض​، قنصل فرنسا في لبنان إيريك أمبلار (Eric Amblard)، وتناول اللّقاء القضايا السّياسيّة الرّاهنة على السّاحتَين البقاعيّة واللّبنانيّة. وشدّد المطران معوّض على "أهميّة انتخاب رئيس للجمهوريّة في أقرب وقت ممكن، لضمان استقرار لبنان وتفعيل مؤسّساته"، معربًا عن تقديره "للدّور الّذي تلعبه فرنسا في دعم لبنان خلال هذه المرحلة الدّقيقة". وتوجّه بالشّكر إلى فرنسا على مساعداتها المستمرّة للبنان، مؤكّدًا أهميّة الحلول السّياسيّة العاجلة لضمان استقرار البلاد.

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