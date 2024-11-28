بوريل أكد ضرورة دعم الجيش اللبناني: الأمل يلوح بالأفق بالشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار

أكّد مسؤول السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​، أنّ "على الأوروبيّين دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدّوليّة وتعزيز قراراتها"، متّهمًا الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة برئاسة بنيامين نتانياهو بانتهاك القانون الدّولي الإنساني. وشدّد على أنّ ما يجري في ​قطاع غزة​ "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ونحتاج إلى وقف إطلاق النّار كخطوة أولى، ثمّ إلى حلّ سياسي من أجل السّلام".

وركّز، خلال افتتاح الاجتماع الثّاني للتّحالف الدّولي لتنفيذ حلّ الدّولتين، الّذي تستضيفه العاصمة البلجيكيّة بروكسل، على أنّ "علينا حماية الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب حماية الأمم المتّحدة. لقد كنت أتحدّث مع العاملين في الأمم المتّحدة في غزة، إنّهم هناك، يخاطرون بحياتهم، وهم يخشون أن يصبحوا ضحايا ليس فقط للقصف الإسرائيلي، ولكن أيضا ليأس النّاس".

إلى أنّ "الأمل بات يلوح في الأفق في الشّرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النّار في ​لبنان​"، مشدّدًا على ضرورة العمل على دعم ​الجيش اللبناني​.