الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي عقب اشتباه بوجود هدف جوي مشبوه داخل الأراضي اللبنانية والحادث انتهى

اعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إطلاق صاروخ اعتراضي عقب اشتباه بوجود هدف جوي مشبوه داخل الأراضي اللبنانية والحادث انتهى". في هذا السياق، اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى أن "الهدف المشتبه به عند الحدود مع لبنان عصفور على الأرجح وليس مسيرة لحزب الله".

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