توقيع اتفاقيتَين للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الإمارات والسويد

وقّع وزير العدل الإماراتي بن سلطان بن عواد النعيمي ونظيره السويدي غونار سترومر، في أبوظبي، اتفاقيّتَين للتّعاون في المجالات القضائيّة والقانونيّة بين البلدين، بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونيّة المتبادلة في المسائل الجنائيّة.

وأشاد النعيمي، خلال مراسم التّوقيع بـ"التّعاون الثّنائي مع السويد، والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذه العلاقات من خلال التّعاون في المجالات القضائيّة والقانونيّة"، مؤكّدًا "حرص الوزارة على تعزيز التّعاون في المجالات القانونيّة والقضائيّة مع جميع دول العالم، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصّديقين، ومدّ جسور التّعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثّنائيّة بين الجانبين".

وشدّد على "حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمّنته الاتفاقيّتان، ومواصلة العمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائيّة والقانونيّة، ومنها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجريمة المنظّمة"، مشيرًا إلى "أهميّة تبادل الخبرات، ومتابعة عمليّات تنفيذ الاتفاقيّات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة".