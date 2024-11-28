استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف جوي إسرائيلي اليوم، استهدف دراجة هوائية قرب مخيم للنازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي استهدف مباني سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، جراء إطلاق النار على مركبته في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

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