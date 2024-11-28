عقد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار إجتماعات متواصلة مع خليّة الأزمة ومسؤولي الدوائر الإقليميّة والأقسام في الوزارة للقيام بالتعديلات اللازمة على خطّة المسح الشامل للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء والعائدين، ومتابعة التغييرات على الأرض.
وفي هذا الإطار، عقد صباحاً إجتماعاً مع المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينجورث، وممثّل منظمة اليونيسيف في لبنان اكيل أيار، بحضور فريق عمل الوزارة. وتركّز النقاش خلال الإجتماع على المستجدات الأخيرة ووجوب القيام ببعض التعديلات على الإتفاقية التي ستُوَقّع يوم الثلاثاء المقبل بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ المسح الشامل، على أن يتمّ إطلاق حملةٍ وطنيّة للإعلان عن هذا المسح في نهاية الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار عقد اجتماعا مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي واليونيسف لوضع التعديلات الأخيرة على اتفاقية المسح الشامل للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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