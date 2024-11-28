الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل مواد طبية وإنسانية إلى مطار بيروت

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 27/11/2024، وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرةٌ إيطاليّةٌ تحمل مواد طبيّة وإنسانيّة مقدّمة هبةً من السّلطات الإيطاليّة واللّجنة العسكريّة التّقنيّة من أجل لبنان"، موضحةً أنّه "جرى تسلّم الهبة بحضور الملحق العسكري الإيطالي في لبنان العقيد Luigi Dore، وضباط من الجيش، بالإضافة إلى ممثّلين عن اللّجنة".

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