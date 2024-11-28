ريفي: الأولوية اليوم لاستعادة دور الدولة القوية المؤهلة وحدها حماية لبنان وإعادة الإعمار

لفت النّائب ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "وقف إطلاق النّار أنهى مأساةً كبرى عاناها اللّبنانيّون، بثمنٍ باهظ دفعوه من دمائهم ومصيرهم واقتصادهم ومستقبلهم. الأولويّة اليوم باتت استعادة دور وحضور الدّولة القويّة المؤهَّلة وحدها حماية لبنان وإعادة الإعمار، عبر الاحتكام إلى الدّستور والقرارات الدّوليّة".

وأكّد في بيان، أنّ "بالدّولة الّتي تحتكر استعمال السّلاح، نؤسّس لمرحلةٍ جديدةٍ لا مكانَ فيها للوطن السّاحة المنتهَكة، بل لسيادة كاملة ناجزة على كامل الحدود وفي الدّاخل. على هذا الوعد نبقى، لأجلِ لبنان".