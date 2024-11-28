لفت النّائب أشرف ريفي، إلى أنّ "وقف إطلاق النّار أنهى مأساةً كبرى عاناها اللّبنانيّون، بثمنٍ باهظ دفعوه من دمائهم ومصيرهم واقتصادهم ومستقبلهم. الأولويّة اليوم باتت استعادة دور وحضور الدّولة القويّة المؤهَّلة وحدها حماية لبنان وإعادة الإعمار، عبر الاحتكام إلى الدّستور والقرارات الدّوليّة".
وأكّد في بيان، أنّ "بالدّولة الّتي تحتكر استعمال السّلاح، نؤسّس لمرحلةٍ جديدةٍ لا مكانَ فيها للوطن السّاحة المنتهَكة، بل لسيادة كاملة ناجزة على كامل الحدود وفي الدّاخل. على هذا الوعد نبقى، لأجلِ لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: الأولوية اليوم لاستعادة دور الدولة القوية المؤهلة وحدها حماية لبنان وإعادة الإعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.