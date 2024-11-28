أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي في اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب نبيه بري "دعم البرلمان العربي لأمن لبنان وسيادته واستقراره لى كافة المستويات ووحدة وسلامة أراضيه"، مرحبا ب"وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية"، ومؤكدًا "تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية اللبنانية في أي اجراءات تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها".
واوضح في بيان، انه "من منطلق الحرص على تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس النواب اللبناني، وجه دعوة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني لحضور الجلسة القادمة للبرلمان العربي والتي من المقرر عقدها في شهر كانون الاول المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي أكد لبري دعم البرلمان العربي لأمن لبنان واستقراره وسيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.