الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول تدريجيا نهارا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر".

واشارت الى أن "الطقس خريفي متقلب حتى مساء اليوم الخميس، حيث يستقر تدريجيا مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية"، محذرة من "تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال امطار خفيفة محلية, نحذرمن خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1500 متر".

واوضحت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول تدريجيا نهارا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر".

وذكرت أن "طقس السبت قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية على ارتفاع 1800 متر".

واضافت أن "طقس الأحد قليل الغيوم إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وبقاء الاجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، لذا ينبغي التحذير من من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1800 متر".