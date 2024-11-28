أكّد المتحدّث الرّسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّ "جنود حفظ السّلام يواصلون التّواجد في جميع أنحاء منطقة عمليّاتهم لتهدئة الأوضاع، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701"، لافتًا إلى أنّ "اليونيفيل تواصل العمل بالتّنسيق مع القوّات المسلّحة اللّبنانيّة، وتدعم انتشارها في الجنوب".

كانت هذه تفاصيل خبر تيننتي: جنود "اليونيفيل" يواصلون التواجد في منطقة عملياتهم وينسقون مع الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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