اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليقا على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الى ان "الجلسة ستكون مثمرة واعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول لحضورها" .

كانت هذه تفاصيل خبر بري تعليقا على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: ستكون مثمرة واعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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