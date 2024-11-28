نقلت وكالة "تاس"، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أننا "قلنا مرارا وتكرارا إن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى ستعني التورط المباشر للنيتو في الصراع"، لافتا الى "اننا ننتج صواريخ أكثر بعشرة أضعاف من دول الناتو مجتمعة ومن المقرر زيادة الإنتاج".

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: ننتج صواريخ أكثر بعشرة أضعاف من دول الناتو مجتمعة ومن المقرر زيادة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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