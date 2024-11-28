زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، "أننا رصدنا وصول مشبوهين بعضهم بمركبات لمناطق بجنوب لبنان ما يشكل خرقا للاتفاق"، مشيرا الى أن "الجيش الاسرائيلي أطلق النار صوبهم".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم رصد وصول مشبوهين بعضهم بمركبات لمناطق بجنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.