بدأت في هذه الأثناء، جلسة عامّة لمجلس النّواب برئاسة ​نبيه بري​. وفي مستهلّ الجلسة، حدّد برّي جلسةً لانتخاب رئيس للجمهوريّة عند السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 9 كانون الثّاني 2025، مشيرًا إلى "أنّني آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النّار الدّعوة إلى جلسة انتخاب رئيس، ووفيت".

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة مجلس النواب وبري حدد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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