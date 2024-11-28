عراقجي: "حزب الله" حطم مرة أخرى أسطورة "إسرائيل التي لا تُقهر"

لفت وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، إلى أنّ "خلال العام الماضي، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتحصيل عشرات المليارات من الدّولارات من دافعي الضّرائب الأميركيّين، لتمويل جرائم الحرب الّتي يرتكبها، وكلّ ذلك في حين يتمتّع بدعم عسكري أميركي كامل وغطاء سياسي".
وأشار في تصريح، إلى أنّه "كان لا يزال مضطرًّا إلى استجداء وقف إطلاق النّار، بعد الخسائر الفادحة في جنوب لبنان"، مشدّدًا على أنّ "حزب الله قد حطّم مرّةً أخرى أسطورة إسرائيل الّتي لا تقهر". وأكّد أنّه "حان الوقت لكي تقبل إسرائيل الهزيمة في غزة أيضًا".
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