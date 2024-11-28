الخليج: إسرائيل لم تحقق أهدافها لكن الثمن الذي دفعه اللبنانيون كان باهظاً جداً

رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن كلاً من إسرائيل ولبنان كانا بحاجة إلى وقف إطلاق النار، إذ إن الحرب أنهكت الجيش الإسرائيلي من جهة، كما أنها جعلت المجتمع الإسرائيلي حبيس الملاجئ، وكانت كلفتها الاقتصادية باهظة، كما أنها كانت مكلفة جداً بالنسبة للبنانيين بشرياً ومادياً، إذ إن عشرات القرى تم تدميرها، إضافة إلى الدمار الهائل في الضاحية الجنوبية ومناطق بعلبك والهرمل وصولاً إلى بيروت، لذلك جاء الاتفاق بمثابة خشبة خلاص لكل الجهات.

ولفتت إلى أن المفاوضات التي قام بها الموفد الأميركي عاموس هوكشتين للوصول إلى اتفاق، كانت صعبة ومعقدة، فالجانب اللبناني كان يصر على تنفيذ اتفاق 1701 الذي أنهى حرب 2006 كاملاً كما هو، تأكيداً على سيادة لبنان براً وجواً وبحراً، ورفض أي وجود للقوات الإسرائيلية على أراضيه ونشر الجيش حتى حدوده الجنوبية بالتعاون مع القوات الدولية (اليونيفيل)، في حين كانت إسرائيل تصر على تعديله، مع وجود منطقة عازلة بعمق ستة كيلومترات، والاستطلاع الجوي بما يعطيها الحق بمراقبة الأراضي اللبنانية، إضافة إلى حقها بمهاجمة لبنان متى شاءت، وعلى أن تضم اللجنة التي تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق كلاً من بريطانيا وألمانيا وهو ما لم يتحقق. كما لم تتحقق محاولات تلغيم الاتفاق بوجود قوات أمريكية أو أجنبية في الجنوب بمعزل عن القوات الدولية.

واعتبرت أنه "يمكن القول إن إسرائيل لم تحقق أهدافها، لكن الثمن الذي دفعه اللبنانيون كان باهظاً جداً بدمار هائل وأكثر من 3800 ضحية وما يزيد على 15 ألف جريح"، مشيرة إلى أن "المهم هو صمود وقف إطلاق النار، وأن لا يبقى مجرد هدنة ل 60 يوماً، وأن يبدأ الجيش اللبناني انتشاره على الحدود اللبنانية لتوفير الطمأنينة والأمن للمواطن، وأن تلتزم إسرائيل بما تعهدت به وعدم التذرع بحجج لانتهاكه".