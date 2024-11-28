الناطق باسم اليونيسف في فلسطين: 2500 طفل في قطاع غزة  بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل

اعلن الناطق باسم اليونيسف في فلسطين، ان "الوضع في شمال قطاع غزة في غاية الصعوبة والمأساوية ويزداد سوءا"، مشيرا الى ان "30% من الأطفال في قطاع غزة يعانون سوء التغذية الحاد".

واشار الى أن "2500 طفل في قطاع غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل"، كاشفا أن "95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة دمرت بشكل كامل".