اعلن الناطق باسم اليونيسف في فلسطين، ان "الوضع في شمال قطاع غزة في غاية الصعوبة والمأساوية ويزداد سوءا"، مشيرا الى ان "30% من الأطفال في قطاع غزة يعانون سوء التغذية الحاد".
واشار الى أن "2500 طفل في قطاع غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل"، كاشفا أن "95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة دمرت بشكل كامل".
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق باسم اليونيسف في فلسطين: 2500 طفل في قطاع غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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