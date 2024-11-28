شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب أوريغون الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الزلازل في أمريكا

زلازل ولاية أوريغون الأمريكية

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، ولاية أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على مسافة 227 كيلومترًا غرب مدينة "بانتون"، وعلى عمق 10 كيلومترات.هذا ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر مادية من جرّاءِ هذا الزلزال.وقبل نحو شهرين ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة بالمحيط الهادئ بالقرب من سواحل ولاية أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على مسافة 207 كيلومترات جنوب غرب نهر بيستول في الولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات.