شكرا لقرائتكم خبر عن بخفض سن التجنيد.. أمريكا تطالب بزيادة عدد القوات الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا على زيادة حجم جيشها بسرعة من خلال تجنيد مزيد من الأفراد، وتعديل قوانين التجنيد للسماح بتجنيد أفراد أصغر عمرًا من سن 18 عامًا.

وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن إن الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها تريد من أوكرانيا خفض سن التجنيد الحالي البالغ 25 عاما إلى 18 عامًا للمساعدة في توسيع قاعدة الأفراد في سن القتال المتاحين لدعم أوكرانيا التي تعاني نقصًا حادًا في أعداد الأفراد في حربها مع روسيا المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات.

مساعدات أمريكية

ووفر البيت الأبيض مساعدات أمنية بقيمة أكثر من 56 مليار دولار لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، ويأمل في إرسال مليارات أخرى إلى كييف قبل أن يغادر بايدن منصبه خلال أقل من شهرين.

ولكن في ظل نفاد الوقت، أصبح البيت الأبيض بقيادة بايدن أيضًا يزداد قناعة بأن أوكرانيا تمتلك الأسلحة التي تحتاجها، وأنه يجب عليها الآن زيادة قوتها البشرية بشكل كبير، إذا كانت تريد مواصلة القتال ضد روسيا.



وقال المسؤول إن الأوكرانيين يعتقدون أنهم بحاجة إلى نحو 160 ألف جندي إضافي، لكن الإدارة الأمريكية تعتقد أنهم ربما يحتاجون إلى عدد أكبر من ذلك.

مشكلة عدد القوات

ويبلغ عدد القوات الأوكرانية في الخدمة مليون فرد، بما في ذلك الحرس الوطني ووحدات أخرى.

واستمع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مخاوف من الحلفاء في عواصم غربية أخرى من أن أوكرانيا لديها مشكلة في عدد القوات، لا في السلاح، وفقًا لمسؤولين أوروبيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

يذكر أن التجنيد يظل مسألة حساسة في أوكرانيا خلال الحرب، وحالت مشكلات في روسيا تتعلق بعدد القوات الكافي دون استغلال موسكو لأفضليتها بصورة كاملة.

لكن الأمور تغيرت، إذ تقول الولايات المتحدة إنه لم يعد من الممكن التغاضي عن النقص في القوات الأوكرانية.