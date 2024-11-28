وزير الخارجية البريطانية: سألتزم بطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتانياهو إذا دخل بلادنا

أوضح وزير الخارجيّة البريطانيّة ​ديفيد لامي​ (David Lammy)، ردًّا على سؤال أمام لجنة الشّؤون الخارجيّة في مجلس العموم، عن احتمال قيام السّلطات البريطانيّة بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصّادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إذا سافر نتنياهو إلى بريطانيا، أنّ "هناك التزامًا علي بنقل الأمر إلى المحاكم، إذا سعى المذكور إلى دخول بلادنا. هذا لا يسمح لي بأيّ سلطة تقديريّة. سأصدر الأمر، وأحيله إلى المحاكم ومن ثمّ ستتّخذ المحاكم قرارها بموجب قانوننا، مع الاعتراف بأنّنا موقعون على نظام روما، وهذه قضايا خطيرة للغاية بالفعل".

وكان المتحدّث الرّسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أشار إلى أنّه لا يستطيع التّعليق على حالات محدّدة، وأنّه سيتعيّن على نظام المحاكم في بريطانيا أن يقرّر ما إذا كانت مذكّرة المحكمة الجنائيّة الدّوليّة قابلة للتّنفيذ

وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائيّة الدّوليّة الأسبوع الماضي، مذكّرات اعتقال في حقّ نتانياهو ووزير الدّفاع السّابق يؤآف غالانت، بشأن جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب. وتُعتبر مذكّرات الاعتقال الّتي تصدر عن المحكمة ملزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.