رئيسة المكسيك: موقفنا ليس إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة بل بناء جسور بين الحكومات

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنّ "موقف بلادها ليس إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة". وذلك ردّا على قول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنها وافقت خلال محادثة هاتفية جرت بينهما الأربعاء على "وقف" الهجرة غير الشرعية إلى بلاده من خلال "إغلاق" الحدود.

واشارت الى انني "شرحتُ لترامب الاستراتيجية العامة التي اتّبعتها المكسيك للتعامل مع ظاهرة الهجرة، نكرّر أنّ موقف المكسيك ليس إغلاق الحدود، بل بناء جسور بين الحكومات وبين الشعوب".