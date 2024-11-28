افادت وكالة "الأونروا"، بأنه "تم رفض 82 محاولة وعرقلة 9 محاولات للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر"، مشيرة الى أن "ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لنحو 65 إلى 75 ألف شخص يقدر أنهم ما زالوا في شمال القطاع".

كانت هذه تفاصيل خبر "الأونروا": تم رفض 82 محاولة وعرقلة 9 محاولات للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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