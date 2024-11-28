الدفاع الروسية: تدمير 25 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة، باستخدام طائرات دون طيّار ضدّ أهداف على أراضي روسيا، ودمّرت منظومات الدّفاع الجوّي 25 طائرة أوكرانيّة دون طيّار".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تدمير 14 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، ست مسيّرات فوق مقاطعة بريانسك، ثلاث فوق شبه جزيرة القرم، ومسّيرتَين فوق مقاطعة روستوف".
وكانت قد أشارت الوزارة أمس، إلى "تحرير بلدة نوفايا إيلينكا في جمهوريّة دونيتسك، والقضاء على 1535 عسكريًّا، وتدمير عشرات الدبّابات والمدرّعات والأسلحة الغربيّة الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة".
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