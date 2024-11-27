ترامب يعين جنرالاً سابقاً موفداً إلى أوكرانيا وروسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن دونالد ترامب الأربعاء أنه عين الجنرال السابق كيث كيلوغ المقرب منه للغاية، موفداً إلى أوكرانيا وروسيا.وكتب الرئيس الأميركي المنتخب على منصته تروث سوشال: «هو معي منذ البداية. معا، سنحصل على السلام بالقوة وسنجعل أميركا والعالم آمنين مجدداً».

ووجه ترامب انتقادات شديدة إلى مليارات الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ووعد بوضع حد للحرب بين موسكو وكييف حتى قبل أن يتم تنصيبه في يناير، ولكن من دون أن يشرح كيفية قيامه بذلك.

وسبق للجنرال السابق كيلوغ أن ترأس مجلس الأمن القومي، أي مكتب السياسة الخارجية في البيت الأبيض، خلال ولاية ترامب الأولى.