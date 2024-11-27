فرنسا: سنشارك في مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (الاتحاد)

أكدت فرنسا أمس، أنها ستشارك بفعالية في مراقبة وتنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار في لبنان فيما دعت إلى ضرورة احترام الاتفاق في مسعى لاستعادة الأمن في المنطقة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس ترحب باتفاق إيقاف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ، مؤكدةً أنه يشكل تتويجاً للجهود التي بذلت على أمد أشهر عديدة بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن شروط السلام الدائم معروفة وتقع ضمن الإطار الذي حددته القرارات الحالية لمجلس الأمن وخاصة القرار رقم 1701 الذي أعاد هذا الاتفاق تأكيد أهميته بقوة.

وأشار البيان إلى أنه تنفيذاً للالتزامات التي تعهد بها ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو خلال مؤتمر دعم لبنان في 24 أكتوبر الماضي فإن فرنسا ستواصل تعبئة الجهود لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.