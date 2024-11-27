مصر تواصل البحث عن مفقودين من حادثة غرق المركب السياحي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات المصرية الأربعاء أن عمليات البحث مستمرة في البحر الأحمر لليوم الثالث على أمل العثور على سبعة مفقودين في حادثة غرق مركب سياحي.

ونشرت مصر الأربعاء مقطع فيديو يُظهر مجموعة سياح جرى إنقاذهم من مركب انقلب في البحر الأحمر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، حيث انتُشلت أربع جثث على الأقل.

وأعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية مقتل أحد رعاياها الأربعاء، في حين نجا سلوفاكيان آخران.

وكان المركب يحمل 31 سائحاً من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 13 من أفراد الطاقم، عندما ضربته موجة كبيرة في وقت مبكر الاثنين ما أدى إلى انقلابه بالقرب من مرسى علم في جنوب شرق مصر.