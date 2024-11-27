شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هبوب عاصفة.. الخطوط الجوية الهولندية تلغي رحلاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه إل إم) أكثر من 70 رحلة اليوم الأربعاء، كإجراء احترازي جراء عاصفة متوقعة في هولندا.

وأعلنت متحدثة باسم الشركة لوكالة الأنباء الهولندية (أيه إن بي) أن الرحلات الملغاة كانت رحلات أوروبية من وإلى مطار سخيبول بأمستردام.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا جويا لأجزاء كبيرة من البلاد بسبب العاصفة المتوقعة.

ولفتت إلى اضطرابات محتملة في حركة المرور. وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع هبوب رياح عنيفة محملة بزوابع وهبات عاصفة تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة على طول ساحل بحر الشمال وفي منطقة بحر وادن، مبدئيا من جهة الغرب.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى الشرق عبر البلاد خلال المساء.