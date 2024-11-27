اشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن على مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤآف غالانت. وذكر نتانياهو بان السناتور الأميركي غراهام أطلعني على الإجراءات التي يعمل عليها في الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول المتعاونة.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن على مذكرتي الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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