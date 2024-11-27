الكرملين يرحب بوقف النار في لبنان ويشدد على أهمية تنفيذه

رحب المتحدث باسم الكرملين بوقف إطلاق النار الذي بدأ بين اسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أن الأمر الأهم يكمن في "تنفيذه".
واوضح المتحدث دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، "ننظر في شكل ايجابي" الى وقف إطلاق النار، مضيفا "الامر الاكثر أهمية الآن هو أن يكون تنفيذ هذا الاتفاق منسجما تماما مع التعهدات التي تم التوصل اليها".
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