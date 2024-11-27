شكرا لقرائتكم خبر عن معرض صور لانتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينين ضمن فعاليات مؤتمر كتلة الحوار والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، احتفالية كتلة الحوار بالشراكة مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وسيقام علي هامش الاحتفالية مؤتمر صحفي بحضور دكتور باسل عادل مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، وعدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين والسياسيين.

وستتضمن الاحتفالية، معرض صور يوثق انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ويحتوي علي عدد من الصور خاصة بالشهداء من النساء والأطفال وشهداء الصحافة الفلسطينية وجزء خاص عن الأسري الفلسطينين، وسيتم عرض مجموعة من الصور لأطفال غزة وأبناء الشهداء، كما سيتم عرض فيلم وثائقي لطفلة من غزة تخاطب والدتها الشهيدة عن طريق رسائل بالبحر.