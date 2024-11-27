الدفاع الألمانية: مهمة الفرقاطة لودفيغسهافن الرئيسية هي منع وصول الأسلحة إلى حزب الله

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن مهمة الفرقاطة لودفيغسهافن الرئيسية هي منع وصول الأسلحة إلى حزب الله".

ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء بعد عدوان إسرائيلي واسع، مع تسجيل خروقات إسرائيلية للقرار.

وبدأ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في العودة إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار، في وقت لم يعد فيه بعد سكان الشمال في المستوطنات الإسرائيلية جراء عمليات حزب الله التي استهدفت المستوطنات ومواقع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.