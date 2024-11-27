شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تود معرفته عن حملة "إيد واحدة" بعد إطلاقها برعاية التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي جهوده في كافة المحافظات لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا وفقا لقاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفى إطار جهوده أطلق عدة مبادرات لحث أعضاء التحالف على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للأكثر استحقاقا في سباق ليعم الخير على الجميع.

ولعل من أبرز هذه المبادرات حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطنى لتقديم يد العون لكافة الأسر الأكثر احتياجا فى المحافظات والقرى والمناطق النائية.



وتأتى هذه الحملة فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتمثل أهداف حملة "إيد واحدة" فى الآتى:

- تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعي.

وترتكز حملة "إيد واحدة" على تحسين حياة ملايين المصريين وتوفر لهم حياة كريمة، من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي، فتسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.



وتأتي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال الدعم الغذائي لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، الدعم النقدي لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا، الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم الأدويةـ، إضافة إلى مشاريع تنمية مجتمعية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية.



وخلال الفترة الماضية من عمر التحالف الوطنى للعمل الأهلي، أطلق التحالف العشرات من القوافل التى تهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه، ونشر ثقافة التطوع، كما تهتم قوافل ستر وعافية بتمويل بعض المشروعات من خلال إقامة مشروعات وتقديم المساعدة لصغار الفلاحين.



ووفقا للقانون يستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.