أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، في تصريح له من معبر المصنع انه "خلال 48 ساعة سيفتح معبر العريضة والحفرة في معبر المصنع ستعالج اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية من معبر المصنع: خلال 48 ساعة سيفتح معبر العريضة والحفرة في معبر المصنع ستعالج اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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