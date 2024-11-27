فتح الطرق المقطوعة في العرقوب لتسهيل حركة المرور للنازحين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بانه "منذ ساعات الصباح الاولى تشهد منطقة العرقوب حركة سير كثيفة، بحيث تعمل الجرافات التابعة لاتحاد بلديات العرقوب، وجرافات وزارة الاشغال على فتح الطرق المقطوعة، لتسهيل حركة المرور أمام العائلات العائدة الى بيوتها، في ظل تحليق مكثف للاستطلاع المعادي في اجواء المنطقة".

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