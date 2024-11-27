أبو الحسن بعد لقاء تيمور جنبلاط ووفد اللقاء الديمقراطي مع الراعي: اتفاق وقف إطلاق النار هو انتصار لسيادة لبنان

أشار عضو "اللقاء الديموقراطي" هادي أبو الحسن، بعد انتهاء لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط مع وفد للقاء الديمقراطي، إلى أت "ما جرى من وقف إطلاق نار أمر مهم ولا بد من الشروع ببدء تطبيق الاتفاق خصوصا القرار 1701".

وأكد "دعم الجيش ودوره وعليه مسؤولية كبيرة في تطبيق الخطة جنوبي الليطاني". وقال:" لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية اليوم ونتطلع إلى جلسة انتخاب ينتج عنها رئيس توافقي يرضي الجميع ويبدد الهواجس".

وأعلن "ان اتفاق الطائف هو الأساس واليوم الظرف يختلف عما كان عام 2006 ولماذا علينا أن نتوقع 7 أيار جديد؟ وهناك وعي كبير وعلينا تكريس التجربة والوحدة الوطنية".

‎ولفت أبو الحسن، الى اننا "سمعنا كلاما إيجابيا هذا الأسبوع بالنسبة للدعوة الى انتخاب رئيس توافقي"، وقال: "علينا ألا نفوت نفوت ما توصلنا إليه في اتفاق وقف إطلاق النار وهذا الاتفاق هو انتصار لسيادة لبنان ووحدته والدولة في لبنان".